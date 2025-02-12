حماس: نرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت ذريعة إعادة الإعمار، واصفة هذه التصريحات بأنها عنصرية وتمثل دعوة صريحة للتطهير العرقي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

وشددت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" على أن مخطط ترحيل الفلسطينيين من غزة لن ينجح، مؤكدة أن هذا المشروع سيواجه رفضًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا موحدًا. كما أشادت بصمود الشعب الفلسطيني في غزة، الذي أفشل جميع محاولات التهجير والترحيل القسري رغم العدوان المستمر.

وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، أكدت حماس أنها ملتزمة بالاتفاق طالما التزم به الاحتلال، مشيرة إلى أن الاتفاق تم برعاية وضمانة مصر وقطر والولايات المتحدة، وبشهادة المجتمع الدولي.

كما حملت الحركة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تعقيدات أو تأخير في تنفيذ الاتفاق، مؤكدة أنه الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته.