أطباء بلا حدود: لم يتوفر الحجم المطلوب من المساعدات لغزة

قالت منظمة أطباء بلا حدود أنه وبعد مرور أربعة أسابيع على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا تزال الاحتياجات الإنسانية ضخمة، ولم تشهد المنظمة بعد توفّر الحجم المطلوب من المساعدات.

وقالت المنظمة في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" أنه وبينما تبحث عن حلول طويلة الأمد، بدأت في 11 فبراير/شباط بنشر عيادات متنقلة في جباليا وتوزيع المياه في بيت لاهيا شمال غزة لتوفير الرعاية الطبية للناس.

وتقول منسقة مشاريع منظمة أطباء بلا حدود، سارة فويلستيك، "انقلب الحال من انعدام أي مأمن إلى انعدام أي مكان صالح للعيش في شمال غزة الذي تحوّل إلى جبال من الركام، فالفلسطينيون العائدون لا يتمكّنون حتى من التعرّف إلى أحيائهم. ومع ذلك، نرى الناس مصممين على إعادة بناء حياتهم هناك".

وتؤكد المنظمة أنه ومع عودة أكثر من نصف مليون شخص إلى شمال غزة منذ 27 يناير/كانون الثاني، يتعيّن على إسرائيل ضمان إيصال الإمدادات الحيوية بشكل عاجل، بما في ذلك المأوى والغذاء والماء.

وكررت منظمة أطباء بلا حدود دعوتها إلى ضمان استمرار وقف إطلاق النار لحماية سلامة السكان في جميع أنحاء القطاع.