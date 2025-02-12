حصيلة العدوان على غزة: 3 شهداء و9 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي، عن وصول 3 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 2 شهداء تم انتشالهما من تحت الركام، و1 شهيد جديد. كما تم تسجيل 9 إصابات جديدة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب الحصار المستمر وصعوبة الحركة في بعض المناطق.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 48,222 شهيدًا و111,674 إصابة.

وناشدت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر الرابط المرفق، وذلك لاستيفاء جميع البيانات وفق سجلات وزارة الصحة.