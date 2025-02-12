حماس: الاحتلال يتنصل من تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار

قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، إن هناك اتصالات مستمرة مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وأكد قاسم في تصريح له أن هناك جهودًا من قبل الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق، إلا أن الاحتلال الصهيوني يتنصل من العديد من هذه البنود.

وأضاف قاسم أن موقف حركة حماس واضح، مشيرًا إلى أن الحركة لن تقبل بلغة التهديدات من الولايات المتحدة أو الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب قاسم عن أن المطلوب من الاحتلال هو الالتزام ببنود الاتفاق، وفي مقدمتها الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن الاحتلال ملزم بالالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه