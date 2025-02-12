وفد حماس يصل القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

وصل وفد من حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، إلى العاصمة المصرية القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ويعقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين، حيث تركز النقاشات على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وتنسيق العمل مع اللجان الفنية والوسطاء المعنيين بهذا الشأن.

يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق التزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن إطار وقف إطلاق النار.