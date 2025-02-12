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قطر تستأنف إمداد قطاع غزة بــ15مليون لتر من الوقود لدعم المستشفيات ومراكز إيواء النازحين

قطر تبدأ إمداد قطاع غزة بـ30 مليون لتر من الوقود لدعم المستشفيات ومراكز إيواء النازحين
قطر تبدأ إمداد قطاع غزة بـ30 مليون لتر من الوقود لدعم المستشفيات ومراكز إيواء النازحين

الرسالة نت

استكمالًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلنت دولة قطر عن بدء إمداد قطاع غزة بـ15 مليون لتر من الوقود، ليصل إجمالي الدعم القطري في هذا المجال إلى 30 مليون لتر.

ويتم استخدام الوقود لدعم تشغيل المستشفيات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، حيث يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة وسط الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

يأتي هذا الدعم تأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته المستمرة جراء العدوان والحصار، حيث يعكس التزامها المستمر في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في كافة المحن التي يواجهونها.

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