حركة حماس تدعو لحراك عالمي ضد مخططات تهجير الفلسطينيين

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشعب الفلسطيني وجماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تنظيم مسيرات وفعاليات تضامنية حاشدة في كافة المدن والساحات حول العالم.

هذا الحراك يأتي رفضًا لمخططات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي وداعموه لتنفيذها ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة أن الحراك سيكون في الأيام القادمة، وتحديدًا يومي الجمعة والسبت والأحد، لتوجيه رسائل قوية ضد مخططات التهجير والترحيل، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحريّة، وحقّه في تقرير مصيره بعيدًا عن الاحتلال.

وأثنت حركة حماس على جميع المواقف العالمية الداعمة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي تسعى إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الظلم عن الفلسطينيين.