رئيس بلدية رفح: 60% من المدينة لازالت تحت سيطرة الاحتلال

أكد رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، أن نحو 60% من مدينة رفح لا تزال تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المدينة شهدت اجتياحًا واسعًا في الأيام الأخيرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف الصوفي أن نسبة التدمير في المدينة بلغت نحو 40%، حيث تعرضت العديد من المنازل للتدمير، بينما يستمر إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال نحو المناطق المصنفة آمنة، ما يهدد حياة المدنيين ويعوق جهود الإغاثة والإعمار. وطالب الصوفي بتدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات المستمرة التي ينفذها الاحتلال في المدينة منذ توقيع الاتفاق.

من جهة أخرى، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 من الشهر الماضي، والذي يتضمن ثلاث مراحل تستمر كل واحدة منها 42 يومًا، حيث يتم خلال المرحلة الأولى التفاوض للانتقال إلى المراحل الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم من الولايات المتحدة.