ترحيب أمريكي بقرار عباس إلغاء نظام رواتب الشهداء والأسرى والجرحى

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالمرسوم الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الإثنين، والقاضي بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله: "إدارة دونالد ترامب ترحب بالمرسوم الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنهاء برنامج دفع الأموال للأسرى وعائلاتهم". وأضاف أن القرار "يعد خطوة إيجابية وفوزًا كبيرًا لإدارة ترامب"، مؤكدًا أن واشنطن ستراقب تنفيذه عن كثب، وستجري مشاورات مع السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بشأنه.

في المقابل، قوبل القرار بغضب واسع في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتبره العديد من السياسيين والنشطاء الفلسطينيين مساسًا بحقوق الأسرى وعائلاتهم، الذين يشكلون جزءًا أساسيًا من النضال الفلسطيني. ونددوا بما وصفوه بأنه "رضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية"، معتبرين أن المرسوم يشكل تراجعًا عن أحد الثوابت الوطنية الفلسطينية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت بأن المرسوم الرئاسي ينص على "إلغاء المواد الواردة بالقوانين والنُّظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".

ومن المتوقع أن تشهد الساحة الفلسطينية مزيدًا من الاحتجاج والرفض لهذا القرار، وسط دعوات من قوى وفصائل فلسطينية إلى التراجع عنه، وإعادة النظر في السياسة المتعلقة برعاية الأسرى وعائلاتهم.