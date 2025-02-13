حماس تؤكد حرصها على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل

أكد الناطق باسم حركة حماس، الدكتور عبد اللطيف القانوع، أن الحركة ليست معنية بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنها حريصة على تنفيذه بشكل كامل، مشددًا على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود الاتفاق. وأوضح القانوع أن الوسطاء يمارسون ضغوطًا مكثفة من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل، بما في ذلك التزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني واستئناف عملية التبادل يوم السبت المقبل.

وأشار القانوع إلى أن وفدًا من حركة حماس متواجد في القاهرة حاليًا لمعالجة العقبات التي وضعها الاحتلال في طريق تنفيذ الاتفاق، وناقش سبل تنفيذ جميع بنوده لضمان التزام جميع الأطراف.

كما أكد القانوع أن لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تخدم عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا إلى تبني نهج يسهم في تحقيق استقرار وأمن دائم في المنطقة.