طلاب غزة العالقون يناشدون مصر لإنهاء قيود السفر واستكمال دراستهم الجامعية

ناشد عشرات الطلاب الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة، جمهورية مصر العربية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل العاجل لإنهاء منعهم من السفر، الذي حال دون التحاقهم بجامعاتهم في الخارج منذ بداية الحرب على القطاع قبل أكثر من 16 شهراً، وأدى إلى إغلاق معبر رفح البري وتدميره بشكل كامل.

وأكدت منسقة الطلاب، نور أبو كميل، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الطلاب يواجهون خطرًا حقيقيًا بفقدان فرصهم الأكاديمية إذا لم يتمكنوا من السفر، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على التنقل أدت إلى خسارتهم عامًا دراسيًا كاملاً. وأضافت: "نحن مئات الطلاب العالقين في غزة، وقد أصبحنا مهددين بفقدان عام دراسي آخر، ما يعني ضياع سنوات من الدراسة والجهود التي بذلناها".

وطالبت أبو كميل المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية والعالمية بتسليط الضوء على هذه القضية، داعية إلى التدخل الفوري للسماح للطلاب باستئناف دراستهم. كما دعت المسؤولين وصناع القرار لإيجاد حلول عاجلة تمكّن الطلاب من الالتحاق بجامعاتهم بعد بداية الفصل الدراسي الجديد.