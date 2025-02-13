الإعلام الحكومي: 40% من الخيام المطلوبة وصلت إلى غزة والوضع الإنساني كارثي

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في تصريح لقناة الجزيرة، أن 40% فقط من الخيام المطلوبة بشكل عاجل قد وصلت إلى القطاع، في حين أن العدد المطلوب من الخيام يبلغ 200 ألف خيمة لتلبية احتياجات النازحين. وأضاف أن قطاع غزة ما يزال يعاني من نقص حاد في مستلزمات الإيواء، ولم يتم حتى الآن إدخال أي بيوت متنقلة.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في غزة "منكوب" وأن هناك حاجة ماسة لتضافر جهود الجميع من أجل إدخال المزيد من المستلزمات الضرورية للإيواء. كما شدد على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل منع دخول المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال الشهداء ورفع الركام، مما يزيد من معاناة السكان.

وأوضح أن نحو 1.5 مليون نازح في القطاع يعيشون بلا مأوى في ظل الظروف الجوية السيئة والبرد القارس، مطالبًا بتدخل عاجل لتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم