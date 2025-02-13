شهيد في محاولة دهس قرب حاجز حواره وحماس تبارك العملية

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الخميس، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الصهيوني النار عليه قرب حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. وأشارت مصادر عبرية إلى استشهاد الشاب بعد استهدافه بالرصاص قرب معسكر حوارة.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب تمكن من اجتياز حاجز عورتا بسيارته متجهاً نحو حاجز حوارة، الذي كان مغلقاً منذ عدة أشهر، قبل أن تتم ملاحقته من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت النار عليه، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وقالت مصادر محلية إن الشهيد هو عيسى رياض جبالي (28 عامًا) من بلدة بيتا جنوبي نابلس، وكان جيش الاحتلال قد اعتقل اثنين من أشقائه يوم أمس

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال منعوا طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى الشاب المصاب، حيث بقي في المكان دون تقديم أي مساعدة طبية.

وقد باركت حركة حماس في بيان لها العملية البطولية قرب نابلس ودعت الشعب الفلسطيني للانتفاض وتصعيد المقاومة



وأضافت في بيانها:" أن العملية التي وقعت قرب حاجز حوارة في نابلس، صباح اليوم الخميس، هي عمل بطولي جديد يأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وقطاع غزة"



وأكدت الحركة أن جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، من اقتحاماتٍ واعتداءاتٍ على المقدسات، ومخططات الضم والتهجير، لن تحصد سوى مزيد من العمليات البطولية والرد بكل الوسائل المتاحة.