مخابرات الاحتلال تستدعي القيادي الشيخ جمال الطويل في معسكر عوفر

استدعت مخابرات الاحتلال، اليوم الخميس، الأسير المحرر بصفقة طوفان الأحرار منذ خمسة أيام القيادي الشيخ جمال الطويل في معسكر عوفر الاحتلالي.

وكانت قد أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي، عن القيادي في حركة حماس الأسير الشيخ جمال الطويل، ضمن الدفعة الخامسة من صفقة “طوفان الأحرار”، في وضع صحي صعب.

وفور الإفراج عن الشيخ جمال الطويل في بيتونيا غرب رام الله، تم نقله إلى المستشفى الاستشاري لصعوبة وضعه الصحي، ومكث في المشفى عدة أيام.

وأفاد لاحقا بتعرضه للاعتداء والضرب الشديد من قبل جنود الاحتلال قبل الإفراج عنه بدقائقن وذلك جراء رفضه قراءة كلمات كتبها ضباط الاحتلال في محاولة لإذلال الأسرى.

ويعد الشيخ جمال الطويل من قادة حركة حماس البارزين في الضفة الغربية، وشغل سابقا منصب رئيس بلدية البيرة.

وأمضى القيادي جمال الطويل ما مجموعه 17 عاماً في سجون الاحتلال، كما جرى اعتقال زوجته عام 2010، وأطلق سراحها بعد قضاء عام في الأسر، وهو والد المحررة في “طوفان الأحرار” الصحفية بشرى الطويل.

وخاض الشيخ الطويل إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لما يقارب الشهر، رفضًا لاستمرار اعتقال ابنته إداريًا، وعلقه بعد تحديد الاعتقال الإداري لها.