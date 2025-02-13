الاحتلال اغتال 205 صحفيين في قطاع غزة

أفادت معطيات فلسطينية رسمية، صادرة عن "المكتب الإعلامي الحكومي" بقطاع غزة، بأن 205 صحفيون ارتقوا شهداء باعتداءات وقصف الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان العسكري على القطاع.

ونشر "المكتب الإعلامي" قائمة بأسماء 205 شهداء من الصحفيين والإعلاميين الذين قتلهم جيش الاحتلال في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية التي استمرت 470 يوماً بشكل متواصل.

ونعى البيان؛ الذي تلقته "الرسالة نت" اليوم الخميس، الصحفيين والصحفيات الشهداء. مؤكدًا أنهم "ارتقوا بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعطاء".

وجاء في البيان: "هؤلاء الأبطال الذين اغتالهم جيش الاحتلال في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة، لكنه (الاحتلال) فشل في كسر إرادة شعبنا العظيم".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال عمدت ومنذ اليوم الأول للعدوان العسكري والإبادة الجماعية في قطاع غزة (7 أكتوبر 2023) على استهداف واغتيال مئات الصحفيين الفلسطينيين؛ بينما منعت دخول طواقم إعلامية أجنبية للقطاع.