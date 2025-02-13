الشرطة بغزة تعزي بالشهيد أبو سلامة وتحذر من نشر الشائعات

قدمت الشرطة الفلسطينية تعازيها لأبناء الشعب الفلسطيني عامةً وقبيلة القطاطوة خاصةً، بفقدان الشهيد فارس محمد علي أبو سلامة وإصابة أربعة آخرين خلال مهمة للشرطة في محافظة خانيونس.

وأوضحت الشرطة في بيان صحفي نقلته "الرسالة نت" أن الجهات الأمنية تابعت الحادث منذ لحظاته الأولى، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق فورية مكلفة بكشف ملابسات الحادث والتأكد من جميع تفاصيله. كما منحت اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق العدالة.

وقد حذرت الشرطة المواطنين من نشر الشائعات واختلاق الأقوال والأحاديث غير المؤكدة حول الحادث، داعيةً الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر والقنوات الرسمية.

و دعا المسؤولون إلى الثبات والصبر مع التأكيد على الدعاء للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

