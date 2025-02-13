نقص أجهزة الغسيل يهدد حياة مرضى الكلى في غزة

قال الدكتور غازي اليازجي، استشاري ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بمجمع الشفاء الطبي، إن مرضى الكلى يعانون من نقص حاد في أجهزة الغسيل الكلوي، واللوازم الطبية، والأدوية، ما يعرض حياتهم للخطر وقد يؤدي إلى الوفاة.

وأوضح أن نقص الأجهزة أجبر المرضى على الخضوع لجلسات غسيل مقلصة لا تفي باحتياجاتهم، مما يسبب لهم مضاعفات خطيرة. وبيَّن أن مجمع الشفاء الطبي يضم حاليًا 27 جهاز غسيل كلى فقط، من أصل 70 جهازًا كانت متوفرة قبل السابع من أكتوبر 2023.

ووفقًا لليازجي، كان قسم الكلى في مجمع الشفاء يستوعب قبل الهدنة 70 مريضًا من غزة وشمال القطاع، لكن هذا العدد تضاعف بعد عودة النازحين ليصل إلى 220 مريضًا، ومن المتوقع أن يرتفع خلال أيام إلى 380 مريضًا.

وأشار إلى أن المرضى كانوا يتلقون قبل الهدنة ثلاث جلسات غسيل أسبوعيًا، مدة كل منها أربع ساعات، لكن العدد تقلص الآن إلى جلستين فقط، مدة كل منهما ثلاث ساعات، وهو الحد الأدنى الذي لا يحقق الكفاءة المطلوبة.

وحذر من أن استمرار تقليص ساعات الغسيل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل ارتفاع معدل البوتاسيوم في الدم، مما يؤثر على عضلة القلب، وتراكم السوائل في الرئتين والقلب، واختلال مستويات الأملاح كالكالسيوم والفوسفور، مما يؤدي إلى فقر الدم. كما يتسبب نقص الجلسات في ارتفاع نسبة البولينا، ما يؤدي إلى فقدان الشهية، وقد تصل هذه الأعراض إلى حد الوفاة.

وبيَّن اليازجي أن مجمع الشفاء الطبي هو المركز الوحيد الذي يقدم خدمة الغسيل الكلوي في غزة وشمال القطاع، بعد أن كانت هناك أربعة مراكز متخصصة في المنطقة، إضافة إلى ثلاثة أخرى في وسط وجنوب القطاع.

وأشار إلى أن القسم بحاجة إلى 50 جهاز غسيل كلى لإعادة تشغيل الخدمة في مجمع الشفاء، كما دعا إلى إعادة تشغيل جميع مراكز الغسيل، بسبب صعوبة وصول سكان الشمال إلى المجمع في ظل أزمة المواصلات والطرق.

وأكد أن القسم يعاني من نقص حاد في المستهلكات الطبية والأدوية، مطالبًا الجهات المانحة بترميم قسم الكلى في مجمع الشفاء ووحدات الكلى في المستشفيات الأخرى، وتوفير الأجهزة والكراسي والمستلزمات الطبية الضرورية، لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وقدرت تقارير رسمية وحقوقية عدد مرضى الفشل الكلوي قبل العدوان على غزة بما يتراوح بين 1100 و1500 مريض، كانوا يتلقون العلاج في سبعة مراكز، هي: مجمع الشفاء الطبي، مركز نورة الكعبي في شمال غزة، مستشفى الرنتيسي للأطفال، مستشفى القدس، مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ومستشفى أبو يوسف النجار في رفح.

لكن قوات الاحتلال دمرت خلال عدوانها جميع المراكز المتخصصة بالغسيل الكلوي، باستثناء القسم الموجود في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، مما أثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وأثقل كاهل الطواقم الطبية العاملة في هذا المجال.