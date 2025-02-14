"التنمية الاجتماعية" بغزة تطلق منصة لدعم المتضررين والنازحين

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عن إطلاق نظام إلكتروني جديد لتسجيل النازحين والمتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير، بهدف تسهيل عمليات الإغاثة وتوفير المساعدات الضرورية للأسر المتأثرة في جميع محافظات القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقهعا الرسمي، الخميس، اطلعت "الرسالة نت" عليه، إن الهدف من النظام هو ضمان تسجيل بيانات النازحين والمقيمين بدقة، مما يساعد في تحديد الاحتياجات وتوجيه المساعدات بشكل فعال.

وأوضحت بأن النظام يسعى إلى تحسين ظروف الإيواء للنازحين واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تنظيم عملية توزيع المساعدات بشكل عادل، وضمان وصولها إلى المستحقين.

وبينت "التنمية الاجتماعية"، إلى أن هذه المنصة من خلال توفر بيانات دقيقة عن النازحين للجهات المختصة والجهات الإغاثية، مما يعزز جهود الإغاثة ويُسهل تقديم المساعدات اللازمة.

ولفتت الوزارة إلى ان النظام يستهدف النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العدوان، والمقيمون الذين يحتاجون إلى دعم لتحسين ظروفهم المعيشية.

وأشارت إلى أنه سيتم تزويد الجهات المختصة والإغاثية ببيانات المتقدمين لتقديم المساعدات، مشيرة في إعلانها إلى أن التسجيل عبر النظام هو الأساس للحصول على المساعدات، عبر الرابط (https://felesteen.news/p/160896).