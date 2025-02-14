أونروا: الاحتلال (الإسرائيلي) قتل 876 فلسطينيا بالضفة خلال 16 شهراً

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 876 فلسطينيا خلال الفترة ما بين 7 تشرين الأول 2023 وحتى 9 شباط 2025 في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من بينهم 498 فلسطينيا قتلوا في عام 2024.

ونقلت "أونروا"، في تقرير لها نقلاً عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخميس، أن العملية الواسعة النطاق التي بدأتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين في 21 كانون الثاني 2025 تعتبر أطول عملية للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويشير التقرير إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية بمدن شمال الضفة الرغبية تسببت في تهجير قسري واسع النطاق من أربعة مخيمات للاجئين الفلسطينيين، في جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة.

ويفيد التقرير أن مخيم جنين قد تم إفراغه من سكانه بشكل شبه كامل، حيث نزح الآلاف من مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة.

وأشارت "أونروا"، إلى أنه تم تعليق خدمات الوكالة داخل المخيمات المتضررة بشكل كامل، إلا أن "أونروا" تقدم المساعدات الطارئة للعائلات النازحة خارج المخيمات حيثما يسمح الوضع الأمني بذلك.

تواصل القوات الإسرائيلية نشر أسلحة متطورة وتكتيكات عسكرية في إطار العملية في هذه المناطق، وفي الفترة ما بين 3-9 شباط، تم تسجيل 17 غارة جوية للقوات الإسرائيلية استهدفت في الغالب مخيم جنين وبلدة طمون بطولكرم.

ويشير التقرير إلى أنه وفي 4 شباط، أفادت تقارير فلسطينية بمقتل اثنين من أفراد القوات الإسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين بجروح عندما أطلق فلسطيني النار عليهم في موقع عسكري بالقرب من تياسير شمال الضفة الغربية، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المهاجم المزعوم وقتلته في مكان الحادث.

وقالت الوكالة أنه وفي إطار الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين المرتبط باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تم الإفراج عن 45 فلسطينيا من سكان الضفة الغربية، التي تشمل القدس المحتلة، من المعتقلات الإسرائيلية في سجن عوفر في بيتونيا في 8 شباط.