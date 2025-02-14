وقّع 145 نائبا في الكونغرس، من بينهم نواب يهود، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكدون فيها رفضهم لخطته لتهجير سكان قطاع غزة من أرضهم إلى دول مجاورة، مؤكدين أنها تنتهك القانون الدولي وتهدد المصالح الأمريكية.

وطالب أعضاء "الكونغرس"، في رسالتهم، الخميس، بالعمل مع شركاء الولايات المتحدة للتوصل إلى خطة سلام تتضمن إعادة إعمار قطاع غزة وصولا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

وحثت الرسالة "ترامب" على التراجع عن تعليقاته الخطيرة في 4 فبراير 2025، التي أعلن فيها أن السكان الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة سوف يتم نقلهم بشكل دائم، وأن الولايات المتحدة سوف تسيطر على المنطقة وتتملكها وتحولها إلى "ريفيرا الشرق الأوسط".

وأكد أعضاء الكونغرس في رسالتهم، أنه يجب على الولايات المتحدة الآن أكثر من أي وقت مضى أن تلعب دورا بناء في حل القضية الفلسطينية. وأشاروا إلى أنه، لهذا السبب، شعروا بالقلق من قيام رئيس أمريكي بالدعوة إلى الإبعاد القسري والتهجير الدائم لمليوني فرد.

وشددوا على أن مثل هذا العمل ليس فقط لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا، بل أيضا ينتهك معاهدة جنيف، ويهدد المصالح والقوات الامريكية، ويقوض مكانة الولايات المتحدة عالميا.

وحذر أعضاء الكونغرس من أن الاقتراح بإصدار أوامر للرجال والنساء الأمريكيين الذين يخدمون في الجيش، أو غيرهم من الأمريكيين، بتنفيذ مثل هذه الجريمة في منطقة حرب مضطربة هو أمر متهور وخطير.

ومضوا في تحذيرهم إلى القول إن محاولة إبعاد مليوني فرد قسريا قد تؤدي إلى عدد غير معروف من الخسائر الأمريكية وإلى زيادة كبيرة في الإرهاب عالميا.

وشدد أعضاء الكونغرس في رسالتهم لـ"ترامب" على أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تروج للإبعاد القسري كحل للقضية الفلسطينية. إذ أن مثل هذه الخطوة تخاطر بزعزعة وقف إطلاق النار القائم حاليا، وتعرض الأسرى في غزة للخطر، وتشعل المواقف المتطرفة .

وتابعت الرسالة نقل السكان الفلسطينيين إلى دول مجاورة لن يضمن الأمن لإسرائيل، ولا يقدم بديلا لحل سياسي طويل الأجل.

وأشار أعضاء الكونغرس إلى مشكلة أخرى في خطة ترامب، وهي أنها تخاطر بفرصة تعاون الولايات المتحدة مع شركائنا العرب، الذين أكدوا التزامهم بالسلام الإقليمي الشامل القائم على إعادة بناء غزة والطريق إلى حل الدولتين.

وواصل أعضاء الكونغرس توجيه انتقاداتهم إلى ترامب بقولهم إنه بدلا من المضي في المسار غير القانوني وغير الأخلاقي الذي اقترحته، نحثك على العمل مع إسرائيل، علاوة على الشركاء الإقليميين والدوليين، للعمل على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة كل الأسرى في غزة.

وتابع أعضاء الكونغرس خطابهم لـ"ترامب" بالقول إنه يمكن تطوير خطة واقعية ومدعومة وممولة دولية لجعل قطاع غزة قابلا للحياة لسكانه الحاليين بأسرع وقت ممكن.

وختم أعضاء الكونغرس رسالتهم لـ"ترامب" بالتأكيد أنهم مستعدون للعمل معه للدفع باتجاه المساواة والكرامة والسلام الدائم، وأكدوا في الوقت ذاته أنهم لن يترددوا عن معارضة السياسات التي تقوض مصالح الولايات المتحدة وقانونها وموقفها الأخلاقي.