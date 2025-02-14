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الكتلة الإسلامية: حملة الاعتقالات التي يمارسها الاحتلال تجاه الطلبة سيزيدنها تمسكاً بدرب التحرير

الرسالة نت -الضفة المحتلة

قالت الكتلة الإسلامية في الضفة الغزبية، إن جيش الاحتلال اعتقل خلال الليلة الماضية وصباح اليوم الطالبين في جامعة بيرزيت وهما ربيع أبو ربيع، وأمجد النوباني، لينضما لعشرات الطلبة المعتقلين في سجون الاحتلال.

وأشارت الكتلة، إلى أن الاحتلال أصدر قرارا خطيرا وجائرا بحق الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة بيرزيت زينة بربر بإبعادها عن مدينة القدس رفقة عائلتها.

وأكدت الكتلة، أن هذه الانتهاكات الخطيرة وحملة الاعتقالات التي لم تتوقف يوما بحق الطلبة، لن يكسر شوكتنا ولن يفت في عزيمتنا ومواصلتنا درب التحرر والخلاص من نير الاحتلال.

وشددت الكتلة، على أن فلسطين ستبقى حرة صامدة بأبنائها، وسيفشل الاحتلال في كسر إرادة شعبنا ومقاومته الباسلة، وسيتحرر أسرانا كل أسرانا من ظلمة الزنازين وعتمة السجون رغما عن أنف الاحتلال وأعوانه.

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