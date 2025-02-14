الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة الشهيدين القساميين همام وحارث حشاش في جنين

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عائلة الشهيدين القساميين همام وحارث أسعد حشاش بهدم منزلهما في جنين.

وقالت العائلة إنها تلقت اليوم بلاغا، حول نية الاحتلال هدم المنزل الواقع في حرش السعادة في جنين وذلك بعد ثلاثة أيام.

وكانت قوات الاحتلال هدمت أجزاء من المنزل وأحرقته بعد محاصرة الشهيدين حارث وهمام بداخله قبل اغتيالهما، وتمكنت العائلة من إعادة ترميمه في وقت لاحق.

واستشهد القساميان حارث وهمام حشاش في 5 تموز/ يوليو الماضي، في اشتباك مع قوات الاحتلال بعد محاصرة منزلهما في حرش السعادة وقصفه بقذائف الأنيرجا، وإحراقه، واحتجزت في حينه جثمان الشهيد همام، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشال جثمان الشهيد حارث بعد انسحاب الاحتلال من محيط المنزل.

وأكدت كتائب القسام أن شهيدها القسامي المجاهد همام حشاش وبرفقة الشهيد المجاهد نضال عامر، أحد مجاهدي سرايا القدس، مسؤولان عن تنفيذ عملية التفجير لناقلة الجند في سهل مرج ابن عامر في جنين بتاريخ 2024/06/27م؛ والتي قُتل فيها قائد وحدة القناصة النقيب “ألون سكاجيو” وأصيب 18 آخرين.