20 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة الماضية بينها اشتباكات مسلحة وإطلاق نار

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضمن معركة طوفان الأقصى، ووثق 20 عملاً مقاوماً ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأفاد مركز معلومات فلسطين “معطى” أن عمليات المقاومة تضمنت 6 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وتفجير 4 عبوات ناسفة، وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركبة لهم، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 8 نقاط بالضفة.

وتواصلت الاشتباكات المسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين في مخيمي طولكرم ونور شمس، تخللها تفجير عبوات ناسفة.

وفي نابلس، حاول شاب فلسطيني تنفيذ عملية دهس عند حاجر حوارة الاحتلالي، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي قصرى ومادما.

وفي جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، فيما فجر مقاومون عبوات ناسفة بقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عرابة.

وتصدى أهالي جورة الشمعة في بيت لحم، لهجوم للمستوطنين وحطموا مركبة لهم.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيمي العروب والفوار بالخليل.