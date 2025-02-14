تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الأغوار خلال الأسبوع الماضي

تصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في منطقة الأغوار الشمالية خلال الأسبوع الماضي، وتضمنت اعتداءات ومداهمات ومحاولة خطف طفل.

واعتدى الاحتلال على بيت عائلة أبو خيري وأولاده، وجرى مهاجمتهم ليلا، إلى جانب زرع الأراضي المحيطة بالمسكن وبناء خيمة حول مسكن العائلة، والاعتداء على أهل البيت ومحاولة خطف أحد أطفالهم.

وامتدت اعتداءات الاحتلال إلى سكان عين الحلوة بالأغوار الشمالية، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على المواطن علي محمد عوض، وهدم خيامه.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمصادرة 8437 دونما في الأغوار الشمالية، بحجة استخدامها للرعي لصالح المستوطنين.

في غضون ذلك، قامت مجموعة من المستوطنين بسرقة أبقار من أهالي عين الحلوة، تعود للمواطن محمد قدري عليان دراغمة.

وضمن تصاعد الاعتداءات، تعرض أهالي خربة سمرا ومنطقة واد الفاو لمضايقات واستفزازات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.