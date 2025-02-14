دعوات لتكثيفِ الرباط بالأقصى مع اقتراب رمضان

تتواصل الدعوات لتكثيف الرباط والحشد في المسجد الأقصى المبارك، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الحشد والرباط في الأقصى خلال الأيام المقبلة وطيلة شهر رمضان، لإفشال أي مخططات تهويدية.

وشددت على أهمية التمسك بالأقصى وحمايته في ظل الظروف الخطيرة التي تهدد القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية، لاسيما فيما يتعلق بتلويحات الاحتلال والإدارة الأمريكية بمخططات تهدف إلى تصفية القضية.

وذكرت أنّ كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى، ينبغي عليه المحافظة على ديمومة الرباط، إضافة إلى التواجد الدائم في ساحاته المباركة، لصد انتهاكات الاحتلال وأطماع المستوطنين.

ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم لباحات الأقصى بشكل يومي، عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ويؤدون طقوسًا تلمودية وينفذون جولات استفزازية.