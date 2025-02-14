40 ألف مصلٍ يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 40 ألف فلسطيني تمكنوا من الوصول إلى الأقصى وأداء الصلاة فيه رغم قيود الاحتلال.

واعتدت قوات الاحتلال صباح اليوم على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من الدخول إلى المسجد.

وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتقيد دخول المقدسيين وفلسطيني الداخل، وتحرم عشرات الآلاف من المواطنين من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس.