المكتب الإعلامي الحكومي : لا دخول لكرفانات أو آليات ثقيلة عبر معبر رفح حتى الآن

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، أنه لم يتم حتى اللحظة إدخال أية كرفانات أو معدات وآليات ثقيلة من الجانب المصري عبر معبر رفح. وأكد المكتب في بيانه أنه يواصل متابعة سلوك الاحتلال الإسرائيلي ويرصد يوميًا خروقاته، مشيرًا إلى أنه يضع الوسطاء في صورة هذه الانتهاكات.

وأشار المكتب إلى أنه في انتظار التزام الاحتلال بتعهداته في اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء إدخال المستلزمات الإنسانية وفقًا للبروتوكول المتفق عليه، من حيث الأصناف والكميات والمواعيد المحددة.

وفي سياق متصل، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنّ الواقع الإنساني والمعيشي الكارثي الذي يعانيه أبناء قطاع غزة جرّاء حرب الإبادة والتطهير العرقي التي شنّها الاحتلال خلال 15 شهرًا، لا يحتمل المماطلة والتسويف في إدخال مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأخرى كالوقود والمعدات الثقيلة والأجهزة والمعدات الطبية ومواد ترميم البنى التحتية.

وأشار إلى أنّ قرابة مليون ونصف إنسان أصبحوا بلا مأوى بعد تدمير منازلهم، في حين يعاني جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون شخص من نقص حاد في أبسط الخدمات الحياتية الأساسية وانعدام البنى التحتية.