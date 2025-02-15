حماس: استئناف التبادل جاء بعد ضمان الوسطاء تنفيذ البروتوكول الإنساني

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن استئناف عملية التبادل اليوم السبت، جاءت وفق التزام الحركة مع الوسطاء وحصولها على ضمانات لإلتزام الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق، وننتظر البدء بتنفيذ الاحتلال للبروتوكول الإنساني بناء على وعود الوسطاء وضماناتهم لذلك.

وشدد "القانوع"، في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، اطلعت "الرسالة نت" عليها، أنه لا بدائل أمام الاحتلال الإسرائيلي وحكومته للإفراج عن باقي أسراه إلا تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن موقف الحركة وجهود الوسطاء أفضت إلى إلزام الاحتلال بالاستمرار في تنفيذ بنود الاتفاق، وأضاف أن الاتصالات مستمرة لمتابعة ذلك واستعداداً لمفاوضات المرحلة الثانية.

وبين الناطق باسم حركة "حماس"، أن اتفاق وقف إطلاق النار له ارتدادات كبيرة تعصف بمستقبل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وإن مماطلة "نتنياهو" ما هي إلا محاولة لتهربه من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ نفسه وحكومته من الانهيار، وحركة "حماس" بالتعاون مع الوسطاء لن تسمح بإفشال الاتفاق.

ولفت "القانوع"، بأن كتائب القسام ستسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة اليوم عبر مركبة استولت عليها في 7 أكتوبر 2023، وأضاف أن "القسام" قدّم للأسير الإسرائيلي "ساغي ديكل حن"، قطعة ذهبية هدية لابنته التي وُلدت بعد أربعة أشهر من أسره.

ويتم اليوم في منطقة خانيونس وسط قطاع غزة تسليم كتائب القسام الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين في القطاع ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون ثاني من العام الجاري.