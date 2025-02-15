10 أسرى محررين ضمن طوفان الأحرار يصلون رام الله

أفرجت سلطات الاحتلال، السبت، عن 10 أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية، عبر حافلة تتبع الصليب الأحمر الدولي، ضمن الدفعة السادسة من صفقة طوفان الأحرار.

ووصل الأسرى إلى قصر رام الله الثقافي بمدينة رام الله، حيث كان مئات الفلسطينيين في انتظارهم، وسط رفع الأعلام، والهتاف لغزة والمقاومة.

ورفع الأسرى المفرج عنهم إشارة النصر ولوحوا بأيديهم وسط الحضور الجماهيري.

وبدا الأسرى بهيئة صحية سيئة، حيث سيخضعون لفحوصات طبية أولية من طواقم طبية تتبع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر.

وتعد هذه الدفعة السادسة من الأسرى الذين أفرجت عنهم "إسرائيل"، والتي شملت الإفراج عن 369 أسيرًا، منهم 333 من غزة، ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى 36 من أسرى المؤبدات.

وكانت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أفرجت صباح السبت، عن ثلاثة أسرى إسرائيليين محتجزين لديها، إلى الصليب الأحمر الدولي، ضمن الدفعة السادسة من صفقة طوفان الأحرار.

جرى ذلك في إحدى المناطق بخانيونس، التي سبق أن جهزتها المقاومة بمنصة كبيرة وصور الشهداء وعبارات وتصاميم مختلفة، وسط مشاركة مئات المقاتلين من كتائب القسام وسرايا القدس، وحضور شعبي.

وتشمل صفقة "طوفان الأحرار" في مرحلتها الأولى بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيرًا فلسطينيًا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدى ستة أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.