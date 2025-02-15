أبو حمزة: مشاهد أسرانا المفرج عنهم تكشف وحشية الاحتلال

أكّد الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أن مشاهد الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم تكشف بوضوح وحشية الاحتلال الإسرائيلي في معاملة أسرانا. وأشار أبو حمزة إلى أن هذه المشاهد تظهر الفرق الكبير بين كيفية تعاطي المقاومة مع أسرى الاحتلال، التي كانت تتسم بحسن المعاملة، وبين ممارسات الاحتلال الذي يواصل قهر وتنكيل أسرانا.

وأوضح أبو حمزة أن ما حدث بالأمس مع الأسير الإسرائيلي ألكسندر تروبانوف كان خير دليل على معاملة الأسرى بشكل إنساني من قبل المقاومة، في حين أجبر الاحتلال الأسرى الفلسطينيين على ارتداء ملابس مكتوب عليها "لن ننسى ولن نغفر"، إلى جانب المعاناة الصحية التي عايشوها بعد الإفراج عنهم، ما يعكس الوحشية والتعذيب الممنهج الذي يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال.

وأعرب عن ضرورة أن تتحمل دول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مسؤوليتها في الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، الذين يعانون من صنوف العذاب في سجون الاحتلال، مطالبًا بعدم تجاهل معاناتهم المستمرة.