مظاهرة احتجاجية حاشدة في العاصمة البريطانية رفضا لمخططات ترامب

انطلقت مظاهرة احتجاجية حاشدة في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، حيث جابت شوارع المدينة بدءًا من أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني وصولًا إلى السفارة الأمريكية، في تظاهرة هي الرابعة والعشرون منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

شهدت المسيرة مشاركة جماهيرية واسعة من مختلف شرائح المجتمع البريطاني، الذين أعربوا عن دعمهم الكبير للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وردد المشاركون شعارات تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتنتقد السياسات التدخلية للولايات المتحدة، مثل "غزة ليست للبيع" و"فلسطين باقية تقاوم".

كما حمل المتظاهرون لافتات تطالب بتحرير فلسطين ووقف الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بإنهاء دعم الأسلحة المقدم إلى إسرائيل، ورفعوا هتافات تطالب بالعدالة وحقوق الفلسطينيين.