شهيدان من الشرطة وإصابة ثالث جراء قصف إسرائيلي استهدف تأمين المساعدات شرق رفح

استشهد عنصران من جهاز الشرطة الفلسطينية وأصيب ثالث بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء انتشارهم لتأمين المساعدات الإنسانية في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح صباح اليوم.

وقد أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أن استهداف الشرطة الفلسطينية يعد استهدافاً مباشراً لجهاز مدني يعنى بحفظ أمن المواطنين وتنظيم شؤونهم اليومية. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والوسطاء للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهداف الأجهزة المدنية، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها القطاع.