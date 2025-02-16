معروف: نطالب المجتمع الدولي والوسطاء بالاستجابة الفورية لاحتياجات غزة

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن إعلان الاحتلال رفض إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة يعد تنصلًا واضحًا من تعهداته التي وقع عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الملحق. واعتبر معروف هذا الرفض بمثابة إفشال للاتفاق الذي أكدت المقاومة التزامها به طالما التزم الاحتلال.

وأشار معروف إلى أن هذا الموقف يعكس بوضوح من هو الطرف المعطل للاتفاق، داعيًا الوسطاء الضامنين والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لتنفيذ تعهداته. وأضاف أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة جراء الحرب والمعاناة المستمرة، لا تحتمل المماطلة أو التنصل من الالتزامات.

وطالب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والوسطاء بتحمل مسؤولياتهم والاستجابة الفورية للاحتياجات العاجلة لقطاع غزة، من خلال الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإنهاء معاناة 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.