محكمة الاحتلال تحكم على الطفل محمد زلباني بالسجن 18 عامًا

أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي لمدة 18 عامًا على الطفل المقدسي محمد باسل زلباني (15 عامًا) بتهمة تنفيذ عملية طعن عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة. وكان الطفل قد اعتقل في 13 فبراير 2023، عندما كان عمره 13 عامًا، بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال وجوده في حافلة عند مدخل المخيم.

وفي جلسة المحكمة المركزية، حاول شقيق الجندي الذي قُتل برصاص زميله في الحافلة الاعتداء على الطفل بالضرب، كما هددوه عدة مرات. وقامت سلطات الاحتلال في 8 نوفمبر 2023 بتفجير منزل عائلته في مخيم شعفاط، واعتقلت والديه وشقيقه.

يذكر أن ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي صادق في نوفمبر الماضي على قانون يسمح باعتقال الأطفال الفلسطينيين في سن الرابعة عشر وفرض عقوبة السجن عليهم. وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن الاحتلال يعتقل أكثر من 270 طفلًا فلسطينيًا في سجونه.