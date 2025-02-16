تصعيد الخروقات (الإسرائيلية) لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رغم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة للأسبوع الرابع، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المتكررة، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، ويعرض الاتفاق للخطر.

وفي تصعيد خطير، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء تأمينهم للمساعدات الإنسانية في منطقة الشوكة شرق رفح.

وأكدت الوزارة أن استهداف جهاز الشرطة، الذي يعدّ مؤسسة مدنية تقدم خدمات لحفظ أمن المواطنين وتنظيم شؤونهم اليومية، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

كما استشهد المواطن عماد حمدي الشاعر متأثرا بجراحه في قصف لطائرة مسيرة إسرائيلية أمس بمنطقة أبو حلاوة في بلدة الشوكة شرقي رفح، فيما أصيبت الطفلة نسمة زكي يوسف النجار بطلق ناري طائش من قبل قوات الاحتلال في مخيم أبو مطلق ببلدة خزاعة شرقي خانيونس.

انتهاكات متزايدة رغم الالتزامات

إلى جانب استهداف الأفراد، واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث أصيب شخصان في استهداف لطائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة المغراقة وسط القطاع أمس السبت. وتأتي هذه الانتهاكات في ظل تأكيد المقاومة الفلسطينية على التزامها التام بالاتفاق، حيث أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن تأجيل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين ردًا على تلك التجاوزات، قبل أن يتدخل الوسطاء لإنقاذ الاتفاق، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ التزاماته، الأمر الذي أسفر عن المضي بتنفيذ الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وأشار أبو عبيدة في تصريح مطلع الأسبوع الماضي إلى أن المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية خروقات الاحتلال، والتي شملت منع عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف المناطق، فضلًا عن عرقلة دخول المساعدات الإغاثية المتفق عليها.

270 خرقًا منذ بدء الهدنة

بدوره، أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، د. إسماعيل الثوابتة، أن الاحتلال ارتكب أكثر من 270 خرقًا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، ما يشير إلى عدم التزامه ببنود الاتفاق. ودعا المجتمع الدولي والوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة التي تهدد استمرار الهدنة وتزيد من معاناة المدنيين في القطاع.

تحذيرات من انهيار الاتفاق

مع استمرار هذه الخروقات، تتزايد المخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي وتهديدات المقاومة الفلسطينية باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار الاحتلال في تجاوزاته.

ويضع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الوسطاء الدوليين أمام تحدٍ حقيقي، حيث يتوجب عليهم اتخاذ خطوات عملية لضمان تنفيذ الاتفاق والحد من الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مع ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في قطاع غزة.