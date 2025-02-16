مسؤول الحكم المحلي يستعرض للرسالة أولويات العمل بقطاع غزة

قال الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي، الدكتور أحمد الصوفي، إنهم يعملون على مدار الساعة بالإمكانيات المحدودة المتوفرة لفتح الشوارع وتوصيل المياه بالحد الأدنى للمواطنين، مضيفًا أنهم وضعوا خطة بديلة لتشغيل الآبار الصغيرة الموجودة لدى المواطنين والمزارعين.

وتابع: "سيستغرق الإصلاح المؤقت لشبكات المياه والصرف الصحي ثلاثة أشهر، بالتزامن مع توفير حلول طارئة لعمليات جمع وإزالة 1النفايات".

ولفت الصوفي إلى أنهم يعملون وفق خطة طوارئ أولوياتها إزالة الركام من الطرق الرئيسية، ومن ثم الانتقال لفتح الطرق الفرعية.

وأكد أن طواقم البلديات بدأت العمل منذ اللحظات الأولى لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق السكنية، على الرغم من خروج معظم الآليات الثقيلة عن الخدمة، وتضرر معداتها، وشح الأدوات التي تمتلكها.

وأشار الصوفي إلى أن الوضع كارثي واحتياجات البلديات كبيرة، حتى أن موظفيها يعملون منذ سنة وأربعة أشهر دون رواتب، موضحًا أنهم بحاجة لآليات ثقيلة لفتح الطرق وإزالة الركام، بالإضافة إلى قطع غيار للمولدات للمنشآت والآبار، ولأنابيب لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي.

ودعا المجتمع الدولي للتدخل السريع وفتح المعابر لتشغيل المرافق الحيوية مثل خزانات المياه والآبار والشبكات ومضخات الصرف الصحي، وإعادة تفعيل المكبات النظامية لعدم تراكم النفايات في الشوارع والأزقة.

ويُشار إلى أن الاحتلال دمر ما نسبته 90% من الشوارع الحكومية، حيث بلغ إجمالي طول شبكات الطرق المدمرة 2.83 مليون متر طولي، و88% من شبكات المياه والصرف الصحي بمجموع 655 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، و330 ألف متر طولي من شبكات المياه، و717 بئر مياه، فيما دمرت شبكة الكهرباء ومكوناتها بنسبة 100% بمجموع 3680 كيلو مترًا طوليًا من شبكات الكهرباء، و2105 محولات توزيع كهرباء، بحسب التقارير الحكومية