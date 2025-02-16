كواليس جديدة: حمدان يكشف: نصر الله أكدّ أنه لن يسمح بهزيمتنا

كشف القيادي بحركة حماس أسامة حمدان؛ عن كواليس جديدة تتعلق بجبهة اسناد غزة من جنوب لبنان بقيادة حزب الله؛ وقال "لم نطلب منهم الانخراط؛ بل كان قرارا من سماحة السيد حسن نصر الله الذي يشكل برحيله أكبر خسارة".

وأضاف حمدان في ندوة نظمتها الجزيرة مباشر؛ "في مساء اليوم الثامن من أكتوبر التقينا بالسيد نصر الله؛ وكان قد اتخذ مع قيادته العسكرية قرارا بالاسناد في فجر ذلك اليوم".

وتابع: "عندما التقينا بالسيد حسن في مساء ذلك اليوم؛ قال لنا بوضوح نحن بدئنا بجبهة اسناد حتى اللحظة الأخيرة".

يكمل حمدان بالقول: "عندما سألنا عن السقف قال لآخر سقف حتى ولو وصلنا لمواجهة مباشرة؛ المهم الّا نسمح لغزة أن تهزم أو لحركة حماس أن تهزم".

ويرتقب لبنان تشييع السيد حسن نصر الله ومساعده السيد هاشم صفي الدين؛ اللذان ارتقيا خلال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال بحق جنوب لبنان.