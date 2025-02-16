المفكر عزمي بشارة يحدد المطلوب عربياً لإفشال مخطط تهجير سكان غزة

شدّد المفكر العربي، مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عزمي بشارة، على وجوب خطة عربية لإعمار وإغاثة شاملة وملحة، في قطاع غزّة، تمكن من صمود أهاليه وسكانه، وقال، في مقابلة مع"العربي الجديد"، إن الشروع في هذه الخطة هو الرد العملي على أفكار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وإدارته، تهجير الشعب الفلسطيني في غزّة، وهو الذي لا يحترم إلا الأقوياء من خصومه وحلفائه، وقد شاهد الضعف العربي في أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزّة.

وبين أن المواقف العربية الرسمية تحصيل حاصل. والمطلوب اتخاذ خطوات تجعل غزّة صالحة للعيش البشري، من دون طلب إذنٍ ممن يريد تهجير سكّانها.

وأوضح أن المطلوب، والواقعي، والممكن هو إعداد خطّة عملية والمباشرة بتنفيذها، تتضمن الإغاثة المباشرة والمعونات الغذائية والدوائية، والسكن المؤقت، وممارسة التعليم بأساليب ميدانية وإقامة مستشفيات ميدانية وإيفاد فرق طبية، ووضع خطّة لإزالة الركام، بما في ذلك مشاريع للاستفادة منه وإعادة تدوير ما يمكن إعادة تدويره، وخطة للإعمار. وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك كله. وذكر أنه يُفضّل إنشاء هيئة خاصة لإعادة الإعمار تُخصّص لها الميزانيات اللازمة. وثمّة مبالغات غربية مقصودة بخصوص المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ ذلك كله. مضيفا أن وسيلة الصمود الرئيسة حالياً هي إعادة الإعمار الشاملة، ولا سيما أن من آثارها غير المباشرة توفير وظائف أيضاً.

وأوضح أن اليمين المتطرف الحاكم في (إسرائيل) لا يرى لزوماً لوجود السلطة الفلسطينية. وأكد أن الحال الفلسطيني الراهن يحتم العمل على إعادة بناء منظمة التحرير وإحياء مؤسساتها.