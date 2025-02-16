بلدية رفح: نُدير مدينة منكوبة وتقديم الخدمات مهدد بالانهيار

قالت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إنها تدير مدينة منكوبة في ظل ظروف صعبة للغاية، حيث يهدد نقص السولار والآليات بانهيار تقديم الخدمات الأساسية.

وأوضحت "بلدية رفح" في بيانٍ تابعته "الرسالة نت"، أن شح الوقود يعطل تشغيل المرافق الحيوية مثل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى توقف المعدات اللازمة لإزالة الركام، مما يزيد من تعقيد الوضع ويهدد بكارثة إنسانية حقيقية.

وأشارت البلدية إلى أنها تمكنت من توفير 70,000 لتر من السولار، وهي كمية لا تكفي سوى لمدة 15 يومًا فقط، بمعدل 5000 لتر يوميًا.

ولفتت إلى الأزمة أدت إلى توقف العديد من الآبار التي تزودها البلدية بالوقود، مما يهدد بحرمان آلاف العائلات من مياه الشرب، مؤكدةً أن فرق البلدية باتت غير قادرة على مواصلة أعمال إزالة الركام وفتح الطرق بسبب نقص الوقود؛ ما يزيد من معاناة السكان في هذه الظروف العصيبة.

وفي ظل هذه الظروف، تواجه بلدية رفح تحديات كبيرة في تقديم الخدمات الأساسية للسكان، حيث تعمل الطواقم على تشغيل الحد الأدنى من الخدمات رغم الإمكانيات المحدودة، فيما تواصل قوات الاحتلال منع إدخال المعدات الثقيلة، مما يعيق جهود إزالة الركام وفتح الشوارع، ويؤخر استعادة الحركة في الأحياء السكنية والمناطق التجارية.

وصباح الأحد 19 يناير/كانون الثاني 2025، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" حيز التنفيذ؛ بعد471 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي خلفت أكثر من 47 ألف شهيدًا، وآلاف المفقودين والجرحى، وأزمة إنسانية غير مسبوقة ودمارا شاملا في المباني السكنية والمرافق العامة والبنية التحتية.