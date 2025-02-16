مصر: تصوّر لإعادة إعمار غزة يحفظ حقوق الفلسطينيين

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لإعادة إعمار غزة، مشددًا أن التصور الذي قدمته بلاده يهدف إلى ضمان بقاء الفلسطينيين على أراضيهم، وعدم تهجيرهم تحت أي ظرف.

وأكد "عبد العاطي" خلال لقاء مع وفد من مجلس النواب الأمريكي، أن خطة إعادة الإعمار التي تقدمها مصر تعتمد على التنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية؛ لضمان تنفيذ المشاريع الحيوية التي تساهم في استعادة الحياة الطبيعية في القطاع، وتعيد للأهالي الأمل في مستقبل مستقر وآمن.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن المبادرة تأتي في إطار رؤية مصر الثابتة لدعم حقوق الفلسطينيين وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

يُذكر أن "إسرائيل" تتلكأ في تنفيذ ما نص عليه البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية، والوقود، والكرفانات والخيام المخصصة لاستيعاب النازحين الذين دمّر الاحتلال منازلهم ووحداتهم السكنية.