القمة الإفريقية تدعو لمحاكمة (إسرائيل) ووقف التطبيع معها

دعت القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إلى محاكمة "إسرائيل" دوليا على جرائم الحرب التي ارتكبتها، داعية إلى وقف التطبيع معها.

وأدان البيان الختامي للقمة الإفريقية، "الحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي" على قطاع غزة، وعبر عن رفض انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي واستهدافها المدنيين والبنية التحتية.

وقال البيان الختامي إن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين وتجب محاكمتها دوليا".

ودعا البيان إلى وقف التعاون والتطبيع مع "إسرائيل" حتى تنهي احتلالها وعدوانها على فلسطين.

وأمس السبت، انطلقت أعمال القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وتعقد القمة على مدار يومين، تحت شعار "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، بمشاركة عدد كبير من قادة الدول الافريقية، ورؤساء المنظمات الدولية.

وشنت "إسرائيل" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد 48,271 مواطنا و111,693 إصابة، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود، ودمارا شاملا للمباني والمنشآت والمرافق العامة.