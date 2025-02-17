عائلات الأسرى الإسرائيليين تنظم فعاليات للضغط لاستئناف الصفقة

أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الإثنين، عن تنظيم سلسلة فعاليات للضغط من أجل استئناف صفقة التبادل مع المقاومة في غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية إن عائلات الأسرى الإسرائيليين أعلنت نيتها الإضراب عن الطعام لمدة 500 دقيقة، وذلك تزامنًا مع مرور نحو 500 يوم على بدء الحرب على قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة أعلنت إضرابا عن الطعام لـ 500 دقيقة بسبب عدم عودة أبنائها.

وأغلقت عائلات أسرى إسرائيليين في غزة، صباح اليوم، طريقا رئيسيا في تل أبيب للمطالبة بتنفيذ وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.

ونظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، صباح اليوم، وقفات احتجاجية في تل أبيب للمطالبة بتنفيذ صفقة التبادل.

وقالت العائلات في بيان لها: "سنطالب بصفقة واحدة تعيد الجميع من غزة حتى آخرهم"، وأضافوا: "سنضرب عن الطعام اليوم لمدة 500 دقيقة للمطالبة بإعادة جميع أبنائنا".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المجلس المصغر ينعقد اليوم لبحث المرحلة الثانية من الصفقة بسبب رغبة واشنطن بالتقدم.

وأضافت نقلًا عن مصادر سياسية، أن واشنطن تمارس ضغطا على نتنياهو للتفاوض بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.