اللجنة الإعلامية في مخيم طولكرم: الاحتلال هدم أكثر من 585 منزلًا ومنشأة في عدوانه المستمر منذ 22 يومًا

أفادت اللجنة الإعلامية في مخيم طولكرم بأن الاحتلال الإسرائيلي قد هدم أكثر من 585 منزلًا ومنشأة في المخيم خلال العدوان المستمر لليوم الـ22 على التوالي. وأشارت إلى أن الدمار تركز بشكل رئيسي في حارتي السوالمة والمدارس، والحدايدة، وسط استمرار إطلاق قنابل مضيئة في سماء المخيم وتحليق مستمر لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

وأكدت اللجنة أن العدوان الإسرائيلي خلّف كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تسبب في دمار واسع النطاق وتنكيلاً بالأهالي الذين تم إخراجهم من منازلهم بالقوة.

وتعيش عشرات العائلات المحاصرة في حارتي المطار والحدايدة ظروفًا مأساوية، حيث يعانون من انقطاع الماء والكهرباء والعلاج، بالإضافة إلى نقص حاد في المواد الغذائية. كما يعاني السكان من منع الاحتلال لطواقم الإسعاف من الوصول إلى المرضى والجرحى، ورفضه أي محاولات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأهالي المحاصرين.

وتستمر معاناة سكان المخيم في ظل التصعيد الإسرائيلي الذي يفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير.