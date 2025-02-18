استشهاد طفل متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال على قباطية

أعلنت وزارة الصحة، مساء الاثنين، استشهاد الطفل ضياء الدين أحمد عمر سباعنة (15 عاما) متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قباطية، جنوب جنين، قبل نحو أسبوعين.

وكانت طائرة مُسيرة للاحتلال قصفت مركبة في بلدة قباطية، في الأول من شهر شباط الجاري، ما أدى لاستشهاد الشابين عبد الهادي علاونة وصالح زكارنة، فيما أصيب الطفل سباعنة بجروح حرجة، حيث أعلن عن استشهاده مساء اليوم متأثرا بها، كما أصيب والده جراء القصف.

وباستشهاد الطفل سباعنة يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 26 شهيدا، منذ بدء العدوان المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الـ 28 على التوالي.