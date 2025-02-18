مداهمات مستمرة في الضفة الغربية واختراق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة تصعيدًا ميدانيًا في ظل استمرار الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تواصلت المداهمات والاعتقالات في مختلف المدن والقرى.

في جنوبي الخليل، قام مستوطنون بإحراق عدد من مركبات المواطنين في قرية سوسيا بمسافر يطا، ما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات بين الأهالي الذين طالبوا بوقف هذه الاعتداءات المتكررة.

وفي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أطلق الاحتلال الإسرائيلي نيرانًا كثيفة من دباباته على امتداد محور صلاح الدين، بينما شهدت منطقة شرقي خان يونس أيضًا إطلاق نار مكثف من قبل قوات الاحتلال.

أما في الضفة الغربية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وأحمد الحاج بعد اقتحام منزلهما في مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم، في حين اعتقلت شادي حمدان عقب مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرقي طولكرم. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقي قلقيلية، ما أدى إلى مواجهات مع المواطنين.

وفيما يخص الحصار المفروض، لا يزال الاحتلال يواصل حصار مدينة طولكرم لليوم 23 على التوالي، بينما يستمر حصار مخيم جنين لليوم 29.

هذا الحصار الذي يفرضه الاحتلال يضاعف معاناة المواطنين ، حيث يعانون من نقص حاد في المواد الأساسية والمستلزمات الطبية بسبب إغلاق مداخل المدن وقطع الطرق.

من جانب آخر، شهدت قرية تل جنوب غرب نابلس مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال بعد اقتحام القرية، مما أسفر عن إصابات وتوترات مستمرة في المنطقة.

تستمر هذه الانتهاكات بشكل يومي، ما يزيد من معاناة المواطنين في الأراضي الفلسطينية، ويضاعف من تداعيات الوضع الأمني والصحي في ظل التصعيد المستمر.