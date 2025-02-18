بلدية طولكرم: أكثر من 20 ألف نازحًا في المخيمات والحاجة لتدخل رسمي ودولي عاجل

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية طولكرم، مهند مطر، أن أكثر من 20 ألف نازحًا من مخيمات طولكرم ما زالوا يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على المنطقة. وأضاف مطر أن عمليات النزوح لا تزال مستمرة، وأن الوضع يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

وطالب مطر بتدخل رسمي ودولي عاجل لتقديم الإغاثة اللازمة للمواطنين في المخيمات، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة لخطة واضحة لدعم وإيواء النازحين. وأوضح أن تدخل الحكومة الفلسطينية كان ضئيلًا جدًا، وأن جهود إغاثة النازحين وتقديم المساعدات لهم كانت تأتي في معظمها من الأهالي.

ودعا مطر إلى توفير الدعم الضروري للنازحين لتخفيف معاناتهم المستمرة، مؤكدًا على ضرورة تكاتف الجهود المحلية والدولية في هذه الظروف الصعبة.