نتنياهو يأمر بتطبيق قانون حظر (أونروا) رغم الانتقادات الدولية

أمر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، بتطبيق قانون حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الذي تم التصديق عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي بأغلبية أعضائه.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد أمر نتنياهو بتطبيق هذا القانون بشكل فوري، رغم الإدانات العربية والدولية الواسعة لهذا القرار.

يُذكر أنه في 28 أكتوبر 2024، صدق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي نشاطات داخل الأراضي الإسرائيلية، ويقضيان أيضًا بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها، فضلاً عن منع أي اتصال رسمي معها