استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال قرب ميدان العودة في رفح

استشهد، صباح اليوم طفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب ميدان العودة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف اطلاق النار بين المقاومة والاحتلال، واستمرار للعدوان الإسرائيلي الذي يطال المدنيين في مختلف مناطق القطاع.

وفي آخر تقرير احصائي، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 شهيدًا، منهم 9 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و4 شهداء جدد، بالإضافة إلى 16 إصابة. وذكرت المصادر أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، بينما تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة في الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.

وتستمر حصيلة العدوان الإسرائيلي في الارتفاع، حيث بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 نحو 48,284 شهيدًا، بالإضافة إلى 111,709 إصابات.