عباس يقرر إحالة قدورة فارس إلى التقاعد

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الثلاثاء قرارًا رئاسيًا يقضي بإحالة عبد القادر حامد (قدورة فارس) رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى التقاعد اعتبارًا من اليوم. كما عين عباس رائد عرفات أبو الحمص رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بدرجة وزير، بدءًا من اليوم.

وفي سياق آخر، أصدر عباس يوم الاثنين الماضي مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء المواد المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى الواردة في قوانين ونظم قانون الأسرى، بالإضافة إلى اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.