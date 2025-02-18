مصر تستضيف القمة العربية الطارئة يوم 4 مارس

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر ستستضيف القمة العربية الطارئة في العاصمة "القاهرة" يوم 4 آذار/ مارس القادم.

وقالت "الخارجية المصرية" في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم تحديد الموعد الجديد للقمة العربية بعد التنسيق مع مملكة البحرين (رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة) وبالتشاور مع الدول العربية.

وفي وقت سابق أمس الأحد، صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، بأن القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في القاهرة يوم 27 فبراير الجاري قد تتأجل بضعة أيام لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.

وأوضح زكي: "حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة هو الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل، مشددا على أن الأسباب ستكون لوجستية بحتة".

وبيّن أن القمة العربية القادمة تستهدف "توحيد الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية، سيما في ظل الرفض العربي لمخطط التهجير الذي طرحته إسرائيل وتبنته لاحقًا الإدارة الأمريكية".

واستطرد: "مصر ستقدم مقترحًا يركز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال جهود الفلسطينيين أنفسهم، بما يضمن خلق فرص عمل محلية، دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع".

ونوه إلى أن "الحل المقبول في قطاع غزة هو أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم حتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة". مؤكدًا أن "الفلسطينيين يرفضون الخيارات التي تطرحها إسرائيل، سواء فرض سيطرتها على غزة، أو تعيين جهة تحكمها، أو إخلاء القطاع من سكانه".